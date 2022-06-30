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Колишнього працівника маріупольського банку підозрюють у колабораціонізмі

Підозрюваний допомагав окупантам запроваджувати “рубльові зони”.

Колишнього працівника маріупольського банку підозрюють у колабораціонізмі
Фото: 5.ua

Колишній голова відділення приватного банку у Маріуполі підозрюється у колабораційній діяльності. 

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора України.  

За даними слідства, підозрюваний вступив у змову з представниками російських військових адміністрацій та забезпечив в окупованому місті функціонування “Центрального республиканского банка ДНР в городе Мариуполь”. 

Зокрема, він підбирав кадри для його роботи із числа колишніх та діючих співробітників українських фінансових установ.

Крім того, він сприяв військам РФ у витісненні з обігу української гривні та запровадженні на тимчасово окупованих територіях т. зв. “рубльових зон”.

Нагадаємо, окупаційна влада Маріуполя оголосила, що працівників металургійних підприємств "релокують" на інші підприємства.

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