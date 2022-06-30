Колишнього працівника маріупольського банку підозрюють у колабораціонізмі

Колишній голова відділення приватного банку у Маріуполі підозрюється у колабораційній діяльності.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора України.

За даними слідства, підозрюваний вступив у змову з представниками російських військових адміністрацій та забезпечив в окупованому місті функціонування “Центрального республиканского банка ДНР в городе Мариуполь”.

Зокрема, він підбирав кадри для його роботи із числа колишніх та діючих співробітників українських фінансових установ.

Крім того, він сприяв військам РФ у витісненні з обігу української гривні та запровадженні на тимчасово окупованих територіях т. зв. “рубльових зон”.

Нагадаємо, окупаційна влада Маріуполя оголосила, що працівників металургійних підприємств "релокують" на інші підприємства.