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Джо Байден пообіцяв передати Україні новітні ППО та РСЗВ HIMARS

Також Сполучені Штати нададуть Україні допомогу на 800 млн доларів.

Джо Байден пообіцяв передати Україні новітні ППО та РСЗВ HIMARS
Фото: EPA/UPG

Найближчими днями Сполучені Штати Америки анонсують передачу Україні новітніх систем протиповітряної оборони й ще більше реактивних систем залпового вогню (HIMARS).

Про це президент США Джозеф Байден заявив на саміті НАТО в Мадриді.

"Включаючи нову передову західну систему ППО, більше артилерії й боєприпасів, контрбатарейні радари, додаткові боєприпаси для реактивної системи залпового вогню HIMARS, які ми вже надали Україні, і ще більше HIMARS, які надійдуть з інших країн", – зазначив він.

Нагадаємо, президент США анонсував новий пакет допомоги Україні вартістю в 800 млн доларів.

До слова, зустріч лідерів країн НАТО проходила в Мадриді. За результатами саміту Росію оголосили основною і прямою загрозою Альянсу. Раніше РФ була стратегічним партнером.

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