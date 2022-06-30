Джо Байден пообіцяв передати Україні новітні ППО та РСЗВ HIMARS

Найближчими днями Сполучені Штати Америки анонсують передачу Україні новітніх систем протиповітряної оборони й ще більше реактивних систем залпового вогню (HIMARS).

Про це президент США Джозеф Байден заявив на саміті НАТО в Мадриді.

"Включаючи нову передову західну систему ППО, більше артилерії й боєприпасів, контрбатарейні радари, додаткові боєприпаси для реактивної системи залпового вогню HIMARS, які ми вже надали Україні, і ще більше HIMARS, які надійдуть з інших країн", – зазначив він.

Нагадаємо, президент США анонсував новий пакет допомоги Україні вартістю в 800 млн доларів.

До слова, зустріч лідерів країн НАТО проходила в Мадриді. За результатами саміту Росію оголосили основною і прямою загрозою Альянсу. Раніше РФ була стратегічним партнером.