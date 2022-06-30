В Енергодарі окупанти перестали виплачувати “матеріальну допомогу” пенсіонерам, – мер

В Енергодарі окупанти припинили виплачувати так звану “матеріальну допомогу” пенсіонерам і оголосили про відкриття пункту прийому документів для оформлення російського громадянства.

Про це повідомив у Telegram міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

“В Енергодарі окупанти припинили видавати так звану “матеріальну одноразову допомогу” пенсіонерам по 10 тис. рублів. Чи то гроші скінчились, чи то вже набрали вдосталь паспортних даних від літніх людей для подальших шахрайських маніпуляцій з фейковими референдумами або чимось на кшталт того”, – написав він.

Дмитро Орлов додав, що росіяни оголосили про відкриття в Енергодарі пункту прийому документів для оформлення громадянства РФ і почали робити “широку рекламну кампанію папірцю з найнижчим у світі рейтингом”.

Окрім того, Енергодаром також активно поширюються чутки (і скорше за все, не без “допомоги” самих окупантів) про те, що вже з наступного тижня будуть повністю відключені українські мобільні оператори і буцімто перестануть працювати термінали для безготівкового розрахунку в гривні.

Як наслідок, вчора це спричинило великий ажіотаж на зняття готівки з банківських карток. Звичайно ж, не безплатно, а за чималий відсоток за перевід коштів у готівку.

“Враховуючи, що цей “бізнес” контролюють самі окупанти, то зрозуміло, звідки ноги ростуть і кому це вигідно”, – зазначив мер міста.

Орлов додав, що протягом останнього тижня росіяни знову взялися і за місцевих інтернет-провайдерів. Натомість в Енергодар вже почав заходити кримський провайдер та налаштовувати свій трафік.

“Це дозволить загарбникам блокувати українські новинні ресурси чи принаймні зробити таку спробу. Саме така мета є однією з пріоритетних для окупантів”, – підсумував він.

Нагадаємо, за інформацією Дмитра Орлова, російські окупанти знущаються з полонених жителів Енергодара та працівниками Запорізької АЕС.