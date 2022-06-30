Час від випуску ракети з Ту-22 М3 до влучання складає лічені хвилини. Не нехтуйте повітряними тривогами, – Генштаб

За останній тиждень Росія значно збільшила кількість ракетних ударів по Україні. З 13 по 29 червня ворог застосував ракетну зброю 202 рази. У порівнянні з попередніми тижнями – це на понад 100 ударів більше.

Цілями противника лишаються військові, транспортні та інфраструктурні обʼєкти, але внаслідок вибіркового ураження суттєвих втрат зазнає цивільне населення. Про це на брифінгу повідомив заступник начальника ГУ Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

Для завдання ударів ворог використовує більше 50% ракет радянських запасів, які не мають достатньої точності. Саме ними в українських містах вражаються житлові будинки та інша цивільна інфраструктура, як ТЦ в Кременчуці.

68 разів ворог влучив у цивільну інфраструктуру.

"Незважаючи на те, що політ літаків Ту-22 М3 у бік державного кордону України вдається нам виявити заздалегідь, час польоту ракети до обʼєкту ураження складає лічені хвилини. Тому час на евакуацію в укриття після пуску ракети залишається обмаль. Тому не варто нехтувати повітряними тривогами, навіть якщо здається, що ракета летить не у ваш бік", – заявив Громов.

Повітряні сили України вражають цілі з зенітно-ракетних комплексів, які не розраховані на боротьбу з крилатими і протикорабельними ракетами. Лише завдяки майстерності військових і волі до перемоги частка знищених ракет противника інколи складає до 50-60% при запуску.

Наприклад, 28 червня сили оборони знищили чотири ракети з шести, які війська ворога випустили по Дніпру.

Нагадаємо, під час атаки на Дніпро ворог влучив у СТО і автопідприємство. Загинули двоє людей.