​Закон про медіа готовий до прийняття в першому читанні, – Герасим’юк

Підготовлено компромісний варіант проєкту закону про медіа. Він відповідає вимогам ЄС.

Про це на брифінгу повідомила голова Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим’юк, передає кореспондент LB.

“ЄС повідомив про конкретний крок, який має зробити Україна. Це ухвалення закону про медіа. Так прописано у звернені ЄС. Всі ми живемо у застарілому медійному законодавстві, яке було ухвалено на початку нашої Незалежності, яке розраховано на мирний час”, – заявила вона.

За її словами, ЄС чітко вказав на три ключові позиції, які мають бути враховані у законі про медіа.

“Скоро цей законопроєкт буде представлений у парламенті. Там є три ключові позиції. Перша – подолання надмірних приватних інтересів у медіапросторі. Звучить це зрозуміло. Друге – впровадження у законодавство положень Європейської директиви про аудіовізуальні медіапослуги. Третє – зміцнення ролі національного регулятора. Тобто ролі Національної ради, що регулює медіапростір”, – додала вона.

Герасим’юк нагадала, що подолання надмірних приватних інтересів в медіа – це одна з норм так званого антиолігархічного закону. Європейська директива про аудіовізуальні послуги “служить орієнтиром для усіх медіа”.

За її словами, над проєктом закону працюють давно та ретельно представники Нацради, експерти, представники індустрії та європейські партнери.

“Тепер вже готовий компромісний законопроєкт… Він має стати основою для швидкого виконання вимоги ЄС. Та він абсолютно готовий до ухвалення у першому читанні”, – вважає Ольга Герасим’юк.

Нагадаємо, Аспен Інститут Київ спільно з Координатором проектів ОБСЄ в Україні за експертної підтримки “Інтерньюз-Україна” провели аналіз умов журналістської діяльності під час воєнного стану, зокрема, тих обмежень, які введені державними органами з 24 лютого. Серед них: обмеження в пересуванні, у доступі до військових та цивільних об’єктів, заборона на проведення деяких зйомок та інше.