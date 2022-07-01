На Одещині 2 липня оголошено днем жалоби за загиблими від ракетних ударів Росії

У день жалоби на всій території областi буде приспущено Державний прапор.

У зв'язку з трагедією, яка сталася внаслідок нічного ракетного удару у Білгород-Дністровському районі Одеської області та призвела до загибелі людей, 2 липня оголошено в області днем жалоби за загиблими.

Про це повідомляє Одеська міськрада.

"Російська держава, розпочавши війну в Україні, стала найбільшою терористичною організацією світу. У зв'язку з трагедією, яка сталася через нічний ракетний удар літаками стратегічної авіації у Білгород-Дністровському районі Одеської області i призвела до загибелі людей, 2 липня 2022 року оголошено в області днем жалоби за загиблими", - йдеться в повідомленні.

У день жалоби на всій території Одеської областi буде приспущено Державний прапор України на будинках і спорудах органів державної влади, органiв місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій.

Також рекомендовано утриматися від проведення розважально-концертних заходів, спортивних змагань, внести відповідні зміни до програм теле- та радіопередач на регіональному та місцевому рівнях.

Розпорядження "Про оголошення дня жалоби в Одеській області" підписав начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко

Нагадаємо, внаслідок нічного ракетного удару літаками стратегічної авіації з напрямку Чорного моря по Білгород-Дністровському району Одеської області вражено багатоквартирний будинок та базу відпочинку.

Станом на 13:30 1 липня внаслідок удару загинуло 20 осіб (16 осіб - житловий будинок та 4 особи - база відпочинку, з них 1 дитина), постраждало 38 осіб (37 осіб - житловий будинок, з них 6 дітей та 1 особа - база відпочинку).

Госпіталізовано до лікарні 38 осіб. Врятовано 8 осіб з них 3 дитини (7 осіб - житловий будинок, з них 3 дітей та 1 особа - база відпочинку). Всього до робіт залучено від ДСНС 112 осіб та 16 одиниць техніки. Роботи тривають.

СБУ почала розслідування ракетного обстрілу Одещини.