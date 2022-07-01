За сьогодні Росія випустила по Миколаєву 12 ракет

За першу половину дня 1 липня російські війська випустили по Миколаєву 12 ракет. Жертв і постраждалих немає.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у telegram.

"Цілий дивізіон ракет прилетів – 12 штук. Нема жертв, нас святий Миколай береже. Частину збила ППО", – повідомив він.

Миколаївщина зазнає щоденних обстрілів. За ніч росіяни стріляли по с. Лимани, Старій Богданцівці, Первомайському району, Широківській громаді. Вчора – по Інгулській громаді, а с. парутине зазнало обстрілів Касетними боєприпасами. Під вогнем було і с. Засілля.