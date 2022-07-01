Ворог вчинив нові ракетні атаки на Миколаїв, обстріляв Харків і готується завезти лікарів з ОРДО і Криму на Херсонщину, – ОВА

Під щільним вогнем ворога лишається Донецька область і Луганщина та Миколаївщина.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Полтавщині, Житомирщині та Київщині.

В Одеській області внаслідок нічного ракетного удару літаками стратегічної авіації Ту-22 з напрямку Чорного моря по Білгород-Дністровському району Одещини, трьома ракетами Х-22 вражено багатоквартирний будинок та дві бази відпочинку. У Чернігівській області вночі були обстріли з мінометів територій біля сіл Леонівка та Миколаївка (Семенівська громада). Без втрат та руйнувань інфраструктури. Деталі уточнюються, повідомили у зведенні від ОВА.

На Сумщині протягом доби ворог обстрілював прикордонні громади з мінометів, САУ та реактивної артилерії. Втрат і руйнувань, за попередніми даними, немає.

У Дніпропетровській області ворог обстріляв Нікопольський район. Попередньо, без постраждалих. На місці працюють рятувальники та поліція. Детальна інформація з’ясовується.

У Харкові вночі ворог знову завдавав ракетних ударів, влучив в одне з підприємств, пожежу ліквідували. Попередньо – постраждалих немає. По області окупанти обстрілювали з артилерії Чугуївський, Ізюмський, Богодухівський, Харківський райони.

Пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди, влучали снаряди у відкриті території. Загалом за добу поранених сім осіб, загинули четверо – в Ізюмському та Чугуївському районах.

У Луганській області ворог намагається оточити українських військових, атакуючи Лисичанськ із півдня та заходу. Не вдається росіянам захопити і автошлях, який надає сполучення з Бахмутом. Обстріли міста дуже щільні. Багато займань житлового фонду та інфраструктурних об’єктів.

Росіяни провели штурмові дії в районі Тополівки та північної частини Вовчоярівки і Малорязанцевого, частково мають успіх, утримують під вогневим контролем ділянку дороги Тополівка – Лисичанськ.

Водночас наступ противника у напрямку Лоскутівка – Лисичанський желатиновий завод українські воїни зупинили та змусили відійти.

За добу під обстрілами в Донецькій обл. Авдіївка (житловий сектор, завод АКХЗ, АЗС, залізнична зупинка), Слов’янськ (м’ясокомбінат), Красногорівка (житловий сектор, гаражний кооператив), Бахмут (склад на залізниці), Часів Яр, Соледар, с. Первомайське с. Новомиколаївка, с. Берестове. Пошкоджено 40 об’єктів, зокрема девʼять приватних житлових будинків, чотири багатоповерхівки, промислові об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури.

Загинуло четверо, поранено 18 цивільних. Сьогодні зранку – інтенсивні обстріли м. Залізне та смт Північне. Є руйнування. Детальна інформація уточнюється.

У Миколаївській області вранці ракетних обстрілів зазнав Миколаїв. Інформація щодо потерпілих та наслідків уточнюється.

Уночі обстрілів зазнало с. Лимани Галицинівської громади. Потерпілих немає. Уранці було обстріляно с. Стара Богданівка Радсадівської громади. У результаті – руйнація інфраструктури. Потерпілих немає. Також сьогодні близько 05:20 у Первомайському районі відбувся сильний вибух. Спрацювала ППО.

Близько 04:30 обстрілів зазнала і Широківська громада. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Учора в другій половині дня було обстріляно Інгульську громаду. Обстріли були поза межами населених пунктів. У деяких населених пунктах відсутнє світло. За попередньою інформацією потерпілих немає.

У Березнегуватській громаді продовжуються обстріли сіл на лінії розмежування. Інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється.

Учора, 30 червня, з 16:50 на території Парутинського старостинського округу Куцурубської громади зафіксовано обстріли ворожими касетними боєприпасами околиць с. Парутине. Потерпілих та значних руйнувань немає.

Також вчора ввечері – обстріли с. Засілля Первомайської громади, внаслідок якого відбулося загоряння нежитлового господарського підсобного приміщення.

На Херсонщині внаслідок бойових дій все більше сіл Бериславського та Каховського районів, а також прилеглих населених пунктів до Миколаївщини, – на межі знищення. Є багато сіл, де пошкоджено кожен другий будинок, а з деяких населених пунктів люди повністю виїхали. У багатьох селах заміновані поля і дороги, викрадений весь транспорт, магазини і аптеки не працюють, немає можливості отримати пенсії.

Нових медичних працівників із "ДНР" та Криму чекають лікарні Херсонщини. Втрат і руйнувань за попередніми даними немає.

Нагадаємо, що окупанти взяли під контроль частину обʼєктів Херсонобленерго. Вони також намагаються схилити до співпраці працівників інших комунальних і державних підприємств, зокрема, Укрпошти.