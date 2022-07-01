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Учора ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів, чотири танки і один гелікоптер

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

Учора ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів, чотири танки і один гелікоптер
Фото: facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр

Минулої доби українська армія знищила близько 150 російських військових, чотири танки, один вертоліт і один корабель. З початку війни було ліквідовано близько 35 750 окупантів.

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.07 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 35 750 (+150) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1 577 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3736 (+10) од,
  • артилерійських систем – 796 (+6) од,
  • РСЗВ – 246 (+0) од,
  • засобів ППО – 105 (+1) од,
  • літаків – 217 (+0) од,
  • гелікоптерів – 186 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 645 (+4),
  • крилатих ракет – 143 (+0),
  • кораблів/катерів – 15 (+1) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 610 (+8) од,
  • спеціальної техніки – 61 (+0).

Нагадаємо, усі зусилля росіяни зосереджують на оточенні ЗСУ в Лисичанську. Окупанти намагаються встановити повний контроль над Луганською областю.

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