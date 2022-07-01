Учора ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів, чотири танки і один гелікоптер

Минулої доби українська армія знищила близько 150 російських військових, чотири танки, один вертоліт і один корабель. З початку війни було ліквідовано близько 35 750 окупантів.
Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 01.07 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 35 750 (+150) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1 577 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3736 (+10) од,
- артилерійських систем – 796 (+6) од,
- РСЗВ – 246 (+0) од,
- засобів ППО – 105 (+1) од,
- літаків – 217 (+0) од,
- гелікоптерів – 186 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 645 (+4),
- крилатих ракет – 143 (+0),
- кораблів/катерів – 15 (+1) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 610 (+8) од,
- спеціальної техніки – 61 (+0).
Нагадаємо, усі зусилля росіяни зосереджують на оточенні ЗСУ в Лисичанську. Окупанти намагаються встановити повний контроль над Луганською областю.