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З початку війни Нацполіція знайшла 2 764 зниклі дитини

З 24 лютого зареєстровано понад 95,5 тисяч злочинів російських окупантів.

З початку війни Нацполіція знайшла 2 764 зниклі дитини
Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України

Голова Національної поліції України Ігор Клименко заявив про те, що поліція порушила понад 20 600 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів РФ.

Про це йдеться на сайті Нацполіції.

Загалом за час широкомасштабного вторгнення російських військ поліція має такі результати діяльності:

  • Отримала та опрацювала понад 3 млн повідомлень від громадян. Це, у середньому, по 23,5 тисячі звернення за добу.
  • Зареєструвала понад 95,5 тисяч злочинів. У 26 тисячах кримінальних проваджень фігуранти вже отримали повідомлення про підозру.
  • Відкрила понад 900 кримінальних проваджень за колабораціонізм. 153 особи – в статусі підозрюваних.
  • Викрила 97 ДРГ та затримала понад 990 осіб за підозрою в диверсійній діяльності.
  • Зафіксувала понад 18,8 тисячі майнових злочинів, з яких понад 18 тисяч – крадіжки. Більш як 4 100 підозрюваних осіб встановлено.
  • Розпочала понад 800 кримінальних проваджень за фактами незаконного переправлення через державний кордон чоловіків, які підпадають під мобілізацію. Понад 280 матеріалів уже скеровані до суду.
  • Зареєструвала більш як 280 кримінальних проваджень за розкрадання гуманітарної допомоги та благодійних пожертв. 35 осіб отримали повідомлення про підозру за скоєння цих злочинів.
  • Знайшла 2 764 зниклі дитини, 177 дітей ще знаходяться в розшуку.
  • Заблокувала понад 3,8 тисячі ворожих інформканалів із загальною аудиторією більш як 28 млн користувачів.

 

Нагадаємо, на Київщині задокументовано понад три тисячі злочинів російської армії.

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