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​Відсьогодні набув чинності візовий режим з Росією

Це рішення було ухвалено, оскільки Росія розв’язала повномасштабну війну проти України.

​Відсьогодні набув чинності візовий режим з Росією
Фото: EPA/UPG

З 1 липня росіяни не зможуть потрапити на територію України, не отримавши попередньо візу.

Про це повідомили в МЗС України.

Громадяни Росії можуть звернутися до візових центрів зовнішнього постачальника послуг, компанії VFS Global в таких містах: Москва, Санкт-Петербург, Єкатеринбург, Калінінград, Казань, Новосибірськ, Ростов-на-Дону, Самара. Візові клопотання опрацьовуватимуться українськими дипломатичними установами у третіх країнах у співпраці з українськими компетентними органами.

Громадяни Росії, які перебувають в інших країнах, за візами можуть звертатися до іноземних дипломатичних установ України.

У МЗС наголосили, що наявність візи не є гарантією в'їзду до України: остаточне рішення про дозвіл на перетин кордону приймають посадові особи Державної прикордонної служби.

Нагадаємо, 17 червня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна впроваджує візовий режим для громадян Росії. Того ж дня уряд припинив дію угоди з РФ про безвізовий режим.

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