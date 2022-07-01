Кількість загиблих внаслідок влучання російської ракети в житловий будинок у Миколаєві збільшилася до восьми.
Про це повідомили в головному управлінні ДСНС у Миколаївській області.
30 червня о 22:55 під час пошуково-рятувальних робіт під завалами на сходовій клітині знайдено тіло чоловіка.
“Таким чином, в наслідок надзвичайної ситуації 8 людей загинуло та 6 постраждало”, – йдеться у повідомленні.Роботи з розбору завалів продовжуються.влучила у багатоповерхівку, базу відпочинку та гаражний кооператив.
Уранці 28 червня російська армія вдарила по Миколаєву та Очакову. В Очакові загинули троє людей, зокрема дитина. Поранень зазнали ще шестеро.
У Миколаєві тоді обійшлося без жертв, але вибухом було пошкоджено військовий об'єкт, центральний міський стадіон та соціальну інфраструктуру.