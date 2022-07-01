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Кількість загиблих внаслідок ракетного удару окупантів по житловому будинку в Миколаєві зросла до 8

Постраждало 6 осіб.

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару окупантів по житловому будинку в Миколаєві зросла до 8

Кількість загиблих внаслідок влучання російської ракети в житловий будинок у Миколаєві збільшилася до восьми.

Про це повідомили в головному управлінні ДСНС у Миколаївській області.

30 червня о 22:55 під час пошуково-рятувальних робіт під завалами на сходовій клітині знайдено тіло чоловіка.

“Таким чином, в наслідок надзвичайної ситуації 8 людей загинуло та 6 постраждало”, – йдеться у повідомленні.Роботи з розбору завалів продовжуються.

Нагадаємо, зранку 29 червня по Миколаєву та передмістю обласного центру Росія випустила понад 10 ракет. Ракета влучила у багатоповерхівку, базу відпочинку та гаражний кооператив.

Уранці 28 червня російська армія вдарила по Миколаєву та Очакову. В Очакові загинули троє людей, зокрема дитина. Поранень зазнали ще шестеро. 

У Миколаєві тоді обійшлося без жертв, але вибухом було пошкоджено військовий об'єкт, центральний міський стадіон та соціальну інфраструктуру.

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