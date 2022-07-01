Вулицю Пушкінську в Харкові перейменовувати не будуть, – Терехов

У Харкові планують змінити близько 400 назв, які пов’язані з Росією.

Про це повідомив у коментарі Радіо Свобода міський голова Харкова Ігор Терехов.

“У чому винен Пушкін, що народився Путін? Тим більше Пушкін – всесвітньо відомий поет, так само як і Лермонтов. Є й інші видатні поети, письменники, художники. Не треба усіх під один гребінець... Ми вчилися на чудових поемах Пушкіна і Лермонтова. І Пушкінська залишиться Пушкінською. У нас є вулиця Пушкінська, у нас є станція метро імені Пушкіна. Це нехай залишається”, – сказав Ігор Терехов.

Він зазначив, що у Харкові Московський район став Салтівським, а Московський проспект став проспектом Героїв Харкова.

За словами Терехова, міська влада працює над подальшим перейменуванням харківських топонімів.

Нагадаємо, Харків розірвав побратимські відносини з російськими містами.