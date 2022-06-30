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Росія випустила по Одещині дві ракети

На щастя, ніхто не постраждав.

Росія випустила по Одещині дві ракети
Фото: НП

Росія завдала сьогодні ракетних ударів по Одещині.

Про це у своєму відеозверненні повідомив керівник Одеської ОВА Максим Марченко.

"Сьогодні ворог наніс ракетний удар по області двома ракетами. На щастя, постраждалих та руйнувань немає", - зазначив Марченко.

Він також подякував українським захисникам, які звільнили острів Зміїний від окупантів.

Нагадаємо, речник Одеської ОВА раніше підтвердив, що область повністю звільнена від російських загарбників. Ворога вибили із селища Біле Ізмаїльського району, яке розташоване на о. Зміїний. 

Головнокомандувач ЗСУ підтвердив втечу окупантів з острова. Залужний повідомив, що ворог не витримав вогню наших артилерійських, ракетних та авіаційних ударів.

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