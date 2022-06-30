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​Росіяни поширюють фейки, начебто контролюють пів Лисичанська і оточили місто, - Гайдай

Насправді боїв усередині населеного пункту немає і місто не оточене.

​Росіяни поширюють фейки, начебто контролюють пів Лисичанська і оточили місто, - Гайдай

Російські загарбники поширюють фейки начебто вони контролюють половину Лисичанська на Луганщині й оточили місто.

Про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він наголосив, що ця інформація не відповідає дійсності - Лисичанськ не оточений, а бої всередині міста не ведуться.

Гайдай додав, що наразі провести евакуацію жителів міста неможливо через інтенсивні обстріли. Тому порадив людям залишатися в укриттях.

Також є небезпека руху під'їзними дорогами до Лисичанська - їх рашисти мінують протитанковими мінами.

Нагадаємо, за даними українського Міноборони, нині найскладніша обстановка склалася на Харківському, Лисичанському та Бахмутському напрямках.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов заявив про те, що відступати від Лисичанська українські захисники не збираються.

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