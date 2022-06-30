Рашисти запускають потяг із Мелітополя до Криму, щоб перевозити озброєння, прикриваючись "живим щитом", - Федоров

Так загарбники хочуть уберегти себе від диверсій партизанського руху.

Російські окупанти оголосили, що з 1 липня запускають із Мелітополя до Джанкоя (Крим) пасажирський потяг.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, таким чином рашисти намагаються прикритися цивільними як "живим щитом", щоб перевозити ще й озброєння.

"...згадали про партизанський рух, який діє сьогодні на території міста Мелітополя. І всі знають про те, і як підривався бронепотяг, і підривалися рейки, і саме тому вони вирішили запустити пасажирський потяг, щоб щитом прикриватися нашими людьми, щоб не було диверсій, а вони точно будуть. Тому що через залізну дорогу підвозяться багато вибухових предметів, набоїв та тяжкого озброєння", - розповів Федоров.

Він висловив сподівання, що жителі окупованих росіянами територій не захочуть скористатися такою "послугою".

"Тому що, це ще один рівень небезпеки, на який наражають рашисти наших людей", - наголоси очільник Мелітополя.

Нагадаємо, загарбники вдаються до погроз, щоб змусити мешканців Мелітополя брати російські паспорти. Також виступають із пропозиціями про запровадження на тимчасово захоплених територіях України смертної кари, щоб залякати місцеве населення та зупинити спротив.