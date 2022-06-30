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Українські військові звільнили Потьомкіне і Павлівку

Захисники посилюють оборону в тилу та проводять деокупацію. 

Українські військові звільнили Потьомкіне і Павлівку
Фото: СБУ

У межах Волинської, Рівненської, Житомирської, Чернігівської та Сумської і Одеської областей сили оборони здійснюють прикриття державного кордону і морського узбережжя, утримання і вдосконалення рубежів.

Про це заступник начальника ГУ Генштабу ЗСУ Олексій Громов повідомив на брифінгу. 

У межах Харківської, Луганської і Донецької областей, де йдуть найзапекліші бойові дії, наші підрозділи ведуть оборонні бої і стримують наступ. 

У межах Запорізької, Миколаївської і Херсонської областей українські військові стримують противника, який не полишає спроб відновити наступ.

У Києві і області оборона продовжує нарощування фортифікаційних споруд і створення системи візуальної розвідки і оповіщення.

"Протягом тижня силами оборони на Криворізькому напрямку було звільнено і взято під контроль населений пункт Потьомкіно. На Курахівському напрямку – населений пункт Павлівка", – повідомив представник Генштабу.

Нашими підрозділами ракетних військ і артилерії уражено ворожі склади, опорні пункти, техніку. Втрати ворога суттєві.

Нагадаємо, українські захисники вибили окупантів з острова Зміїний, який був захоплений 24 лютого. Зі звільненням острова Одеська область стала повністю деокупованою, адже її село Біле розташоване на Зміїному. 

Потьомкіне – це селище в Херсонській області. Відстань до Херсона – близько 181 км.

Павлівка – село в Донецькій області, Волноваському районі.

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