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В Івано-Франківську відкрився сьомий центр підтримки “ЯМаріуполь”

У місті проживає близько 5 тис. маріупольців.

В Івано-Франківську відкрився сьомий центр підтримки “ЯМаріуполь”
Фото: Маріупольська міська рада

Сьомий центр підтримки "ЯМаріуполь" відкрився в Івано-Франківську. Тепер у 5 тис. маріупольців, які проживають у місті, з'явилася можливість отримати комплексну допомогу.

Про це повідомив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

“Перші маріупольці вже скористалися сервісом підтримки та дуже задоволені. Тут є дитяча кімната, можна отримати гуманітарну допомогу, а також юридичну, медичну, соціальну, психологічну консультацію”, – сказав він.

Відкриття відвідав міський голова Івано-Франківська Руслан Марцинків.

Фото: Маріупольська міська рада

Фото: Маріупольська міська рада

"ЯМаріуполь" продовжить крокувати по Україні. Маріупольці чекають на підтримку. Наша головна мета – повернути людям життя. Маріуполь живе у маріупольцях та ми його збережемо в них", – зазначив Бойченко.

Нагадаємо, центри підтримки “ЯМаріуполь” вже працюють у Кропивницькому, Хмельницькому, Києві, Запоріжжі, Дніпрі та Вінниці.

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