У Києві запрацював центр підтримки переселенців "ЯМаріуполь"

Подібні хаби є в Запоріжжі, Дніпрі та у Вінниці.

У столиці відкрився новий центр комплексної підтримки переселенців "ЯМаріуполь".

Про це повідомила в Telegram Маріупольська міська рада.

"Через центри "ЯМаріуполь" ми створюємо всередині країни маріупольські осередки. Це більше ніж про підтримку один одного, це про єдність та бажання не тільки зберегти Маріуполь таким, яким він був, а й дати йому майбутнє", – зазначив маріупольський міський голова Вадим Бойченко.

Він додав, що наразі Маріуполь для всього світу має багато сенсів, але для маріупольців це в першу чергу дім.

"ЯМаріуполь" у Києві – четвертий центр комплексної підтримки переселенців. Такі хаби працюють вже у Запоріжжі, Дніпрі та Вінниці. У центрах можна отримати допомогу – від гуманітарної підтримки до консультації психолога.

"ЯМаріуполь" у столиці розташований по вул. Антоновича, 39.

Нагадаємо, станом на 16 травня майже 96 тисяч депортованих маріупольців утримувалися на території Росії у спеціальних таборах. Розвідка Великої Британії нарахувала 66 таких таборів.