Епіфаній проситиме Вселенського Патріарха позбавити Кирила (Гундяєва) престолу
Епіфаній проситиме Вселенського Патріарха позбавити Кирила (Гундяєва) престолу
Через війну в Україні Угорщина вводить з 25 травня надзвичайний стан
Через війну в Україні Угорщина вводить з 25 травня надзвичайний стан
Гаубиці FH70 калібру 155 мм уже нищать ворога на передовій, – ОК "Захід"
Гаубиці FH70 калібру 155 мм уже нищать ворога на передовій, – ОК "Захід"
Чехія передала Україні бойові гелікоптери Мі-24
Чехія передала Україні бойові гелікоптери Мі-24
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
ТОП-10 кримінальних справ проти Володимира Карплюка та його оточення, які потрібно розслідувати і чому вони не розслідуються
Гаубиці Caesar вже на передовій, - Залужний
Гаубиці Caesar вже на передовій, - Залужний
90 днів великої війни. Чи навчили вони світ?
90 днів великої війни. Чи навчили вони світ?
Білорусь знімає зі зберігання озброєння та військову техніку, - Генштаб
Білорусь знімає зі зберігання озброєння та військову техніку, - Генштаб
ГоловнаЕкономікаДержава

​Туреччина обговорює з Росією та Україною коридори для вивезення зерна

Туреччина хоче створити коридор для українського зерна через свою територію.

​Туреччина обговорює з Росією та Україною коридори для вивезення зерна
Фото: business-in-ukraine.online

Анкара веде переговори з Москвою та Києвом щодо відкриття коридору через Туреччину для експорту українського зерна.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела. 

"Туреччина веде переговори як з Росією, так і з Україною щодо експорту зерна з України", – сказав турецький чиновник на умовах анонімності. 

Нагадаємо, Росія блокує українські порти, і тому експорт 22 млн тонн зерна наразі неможливий. За словами президента України Володимира Зеленського, проблему, яка може спровокувати продовольчу кризу в усьому світі, можна вирішити військовими засобами, і тому він закликав іноземних партнерів надати Україні необхідну зброю.

Європейська комісія ухвалила рішення про створення так званих транспортних "ліній солідарності", щоб допомогти Україні експортувати власну сільськогосподарську продукцію.

Розвідка Великої Британії заявила, що, незважаючи на спроби уряду України і західних партнерів знайти можливості для створення сухопутних логістичних шляхів для налагодження експорту зерна з України, це не допоможе реалізувати експорт усіх українських зернових.

У квітні експорт української агропродукції залізничним транспортом виріс на 238%

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також