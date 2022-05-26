​Туреччина обговорює з Росією та Україною коридори для вивезення зерна

Туреччина хоче створити коридор для українського зерна через свою територію.

Анкара веде переговори з Москвою та Києвом щодо відкриття коридору через Туреччину для експорту українського зерна.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

"Туреччина веде переговори як з Росією, так і з Україною щодо експорту зерна з України", – сказав турецький чиновник на умовах анонімності.

Нагадаємо, Росія блокує українські порти, і тому експорт 22 млн тонн зерна наразі неможливий. За словами президента України Володимира Зеленського, проблему, яка може спровокувати продовольчу кризу в усьому світі, можна вирішити військовими засобами, і тому він закликав іноземних партнерів надати Україні необхідну зброю.

Європейська комісія ухвалила рішення про створення так званих транспортних "ліній солідарності", щоб допомогти Україні експортувати власну сільськогосподарську продукцію.

Розвідка Великої Британії заявила, що, незважаючи на спроби уряду України і західних партнерів знайти можливості для створення сухопутних логістичних шляхів для налагодження експорту зерна з України, це не допоможе реалізувати експорт усіх українських зернових.

У квітні експорт української агропродукції залізничним транспортом виріс на 238%.