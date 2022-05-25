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Завищені ціни на пальне: на Житомирщині почали перевіряти АЗС, - Бунечко

Одну зі станцій оштрафували майже на 35 тисяч гривень.

Завищені ціни на пальне: на Житомирщині почали перевіряти АЗС, - Бунечко
Фото: zakon.kz

У Житомирській області Держпродспоживслужба, податкова і Нацполіція почали перевіряти АЗС через завищені ціни на пальне.

Про це розповів очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

"Такі перевірки почали проводити через повідомлення про надмірно завищені ціни, відсутність касових чеків чи відмову у вільному виборі засобів розрахунку. Скарги та звернення направляють водії, у яких виникають проблеми з придбанням пального. Така ситуація з цінами на пальне не лише на Житомирщині, а й по всій Україні", - зазначив Бунечко.

За його словами, нині перевірки тривають у 13 мережах АЗС. Оду зі станцій вже оштрафували на 35 тисяч гривень. Штрафні санкції застосували й до керівника мережі.

Віталій Бунечко додав - за роз'ясненням Держпродспоживслужби заправки зобов'язані декларувати ціни в разі їхнього підвищення, хоча й уряд скасував державне регулювання цін на бензин та дизпаливо.

Нагадаємо, 17 травня стало відомо, що Кабмін призупинив державне регулювання цін на пальне, а з операторами ринку домовився про максимальну вартість бензину й дизельного палива на АЗС. Того ж дня очільник КМУ Денис Шмигаль повідомив, що ЄС відкрив "коридори солідарності" для постачання пального в Україну.

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