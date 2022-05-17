Уряд уже не регулюватиме ціни на пальне, але домовився з АЗС про "межу", - Свириденко

КМУ очікує, що максимальні ціни на дизпаливо не перевищать 58 гривень за літр, а на бензин - 52 гривні.

Кабмін призупинив державне регулювання цін на пальне.

Таку інформацію озвучила перша віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко в ефірі телемарафону, повідомляє "РБК-Україна".

За її словами, з операторами ринку уряд домовився про максимальну вартість бензину і дизельного палива на АЗС.

"За результатами сьогоднішнього засідання оперативного штабу була прийнята домовленість, щоб ми з боку держави призупинили цінове регулювання, щоб оператори могли наситити ринок необхідним ресурсом", - зазначила Свириденко.

В КМУ очікують, що максимальні ціни на дизпаливо не перевищать 58 гривень за літр, а на бензин - 52 гривні.

За словами Свириденко, в разі порушення домовленостей і зловживаннями на ринку проти операторів будуть вводити санкції.

Нагадаємо, нині прем'єр Шмигаль під час наради з представниками АЗС наголосив, що в Україні шукають способи швидкого ввезення пального, щоб закрити дефіцит, який виник через знищення нафтопереробних заводів і сховищ пального російськими військами.

Днями заступник керівника Офісу Президента України Ростислав Шурма повідомив, що дедалі більше АЗС будуть відкриватися й реалізовувати пальне, адже в Україну сьогодні доправляють достатньо бензину й дизеля, щоб задовольняти щоденну потребу громадян.