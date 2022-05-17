Експорт агропродукції залізничним транспортом у квітні зріс на 238%,– Мінагрополітики

Обсяги експорту української аграрної продукції в квітні 2022 року збільшилися в 2,9 раза порівняно з березнем цього року.

Про це повідомило у Facebook Міністерство аграрної політики і продовольства.

"Загалом в квітні цього року було експортовано у 2,92 раза більше, ніж у березні", – йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що обсяги експорту залізничним транспортом зросли на 238%. Протягом березня і по 9 травня включно залізницею було перевезено 61% від загального обсягу реального експорту зерна, шротів і рослинних олій, тоді як морським транспортом – 29%.

За окремими видами товарів та видами транспорту з 1 березня по 9 травня 2022 року з України було експортовано:

51,1 тис. тонн пшениці (33,2 тис. тонн у березні, 9,2 тис. тонн у квітні, 81% та 56% морським транспортом відповідно);

20,9 тис. тонн ячменю (6,6 тис. тонн у березні, 11,8 тис. тонн у квітні, 21% та 92% залізничним транспортом відповідно);

1,0 млн тонн кукурудзи (176,6 тис. тонн у березні, 600,1 тис. тонн у квітні, 72% та 55% залізничним транспортом відповідно);

114,9 тис. тонн соєвих бобів (36,0 тис. тонн у березні, 57,2 тис. тонн у квітні, 36% та 63% морським транспортом відповідно);

174,3 тис. тонн насіння соняшнику (9,5 тис. тонн у березні, 104,0 тис. тонн у квітні, 31% та 57% морським транспортом відповідно);

31,6 тис. тонн соєвої олії (11,6 тис. тонн та 16,4 тис. тонн 59% та 60% залізничним транспортом відповідно);

197,5 тис. тонн соняшникової олії (29,1 тис. тонн у березні, 129,607 тис. тонн у квітні, 45% та 33% залізничним транспортом відповідно);

100,4 тис. тонн шротів (28,9 тис. тонн у березні та 39,2 тис. тонн у квітні, 54% та 47% залізничним транспортом відповідно).

Нагадаємо, Європейська комісія ухвалила рішення про створення так званих транспортних "ліній солідарності", щоб допомогти Україні експортувати власну сільськогосподарську продукцію.

До слова, через російську військову агресію шість морських портів не можуть приймати і відправляти вантажі. У звичайному режимі працюють тільки дунайські порти. Через порти, які зараз або закриті, або заблоковані, проходило понад 90% загального товарообігу. Порти Дунаю спроможні забезпечити 10% товарообігу.