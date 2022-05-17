ЄС відкрив "коридори солідарності" для постачання пального в Україну

В Україні шукають способи швидкого ввезення пального, щоб закрити дефіцит, який виник через знищення нафтопереробних заводів і сховищ пального російськими військами. Спільне завдання держави та бізнесу – аби люди мали пальне, а на ринку не було зловживань.

На цьому прем’єр-міністр Денис Шмигаль наголосив сьогодні під час онлайн-наради з представниками АЗС.

Він повідомив, що обговорював розв'язання проблеми з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем і президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Євросоюз запровадив для України так звані "коридори солідарності". Подібний інструмент працював під час пандемії всередині Європи, коли розвозили вакцини й медикаменти. Влада робить і готова робити все необхідне, щоб дати бізнесу можливість завозити пальне в країну", – сказав Шмигаль.

Він запевнив, що на пунктах пропуску автомобільному й залізничному транспорту з пальним надається абсолютний пріоритет. Влада також веде перемовини й щодо інших шляхів постачання, щоб розширити логістичні можливості.

Зі свого боку в Державній прикордонній службі зазначили, що автомобільний транспорт із пальним проходить кордон з українського боку без черг.

Перший віцепрем’єр-міністр Юлія Свириденко зауважила, що кількість бензовозів, які щоденно перетинають кордон, зросла майже на третину порівняно з початком травня.

Раніше Свириденко повідомляла, що до кінця травня Україна розраховує отримати 350-360 тисяч тонн пального завдяки відкриттю нових логістичних маршрутів.