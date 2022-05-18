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Експортувати українське зерно допомагає німецька залізниця

Через напад Росії експорт зерна через українські морські порти зупинився.

Експортувати українське зерно допомагає німецька залізниця
Зерновой терминал <<Нибулона>>
Фото: nikvesti.com

Німецька компанія Deutsche Bahn почала перевезення залізницею для підтримки експорту зерна з України. 

Про це повідомила "Європейська правда" з посиланням на Spiegel Online.

Як повідомив міністр транспорту Німеччини Фолькер Віссінг, компанія DB Cargo перебуває в процесі створення "залізничного мосту", яким можна було б перевозити велику кількість сільськогосподарської продукції в порти Північного моря та Адріатики.

Наразі компанія вже перевозить два-три поїзди із зерном на день з України через Польщу та відповідні термінали до Західної Європи.

Як раніше повідомлялось, Канада готова відправити кораблі до європейських портів, щоб українське зерно було доставлено тим, хто його потребує.

Нагадаємо, російська блокада перешкоджає експорту харчових продуктів з України. Це, в свою чергу, загрожує мільйонам людей по всьому світу недоїданням і голодом. Через це США закликають припинити блокаду Росією українських портів. А генсек ООН Антоніу Гутерріш веде перемовини з Росією, Туреччиною та іншими країнами, щоб відкрити експорт українського зерна та запобігти глобальному дефіциту продовольства.

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