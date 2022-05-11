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США закликають припинити блокаду Росією українських портів

Блокада Росією українських портів може призвести до голоду в усьому світі.

США закликають припинити блокаду Росією українських портів
Одеський морський торговельний порт
Фото: mediacenter.org.ua

Російська блокада перешкоджає експорту харчових продуктів з України. Це, в свою чергу, загрожує мільйонам людей по всьому світу недоїданням і голодом.

Про це повідомив у Twitter держсекретар США Ентоні Блінкен.

“Україна є важливим джерелом сільськогосподарської продукції та ключовою ланкою у світовому ланцюжку постачання харчових продуктів”, - підкреслив Ентоні Блінкен, і наголосив, що блокада повинна закінчитися.

Нагадаємо, через російську військову агресію шість морських портів не можуть приймати і відправляти вантажі. У звичайному режимі працюють тільки дунайські порти.

Раніше повідомлялось, що військово-морські сили США не збираються брати участь у військових операціях у Чорному морі для деблокади українських портів в окупованих військовими РФ містах. 

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