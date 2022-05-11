США закликають припинити блокаду Росією українських портів

Блокада Росією українських портів може призвести до голоду в усьому світі.

Російська блокада перешкоджає експорту харчових продуктів з України. Це, в свою чергу, загрожує мільйонам людей по всьому світу недоїданням і голодом.

Про це повідомив у Twitter держсекретар США Ентоні Блінкен.

“Україна є важливим джерелом сільськогосподарської продукції та ключовою ланкою у світовому ланцюжку постачання харчових продуктів”, - підкреслив Ентоні Блінкен, і наголосив, що блокада повинна закінчитися.

Ukraine is a critical source of agricultural products and a key link in the global food supply chain. Russia's blockade is preventing these goods from leaving and threatening millions of people around the world with malnutrition and famine. The blockade must end. pic.twitter.com/CGxSL8Cwbr — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 11, 2022

Нагадаємо, через російську військову агресію шість морських портів не можуть приймати і відправляти вантажі. У звичайному режимі працюють тільки дунайські порти.

Раніше повідомлялось, що військово-морські сили США не збираються брати участь у військових операціях у Чорному морі для деблокади українських портів в окупованих військовими РФ містах.