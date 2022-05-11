Трюдо і Шольц домовилися посилити економічну ізоляцію Росії

Канада та Німеччина разом працюватимуть над тим, аби посилити економічну ізоляцію Росії.

Про це під час телефонної розмови домовилися прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо та канцлер Німеччини Олаф Шольц, передає Укрінформ.

"Лідери погодилися й надалі підтримувати тісну координацію для продовження підтримки України та подальшої економічної ізоляції Росії", – розповіли за підсумками розмови в офісі глави канадського уряду.

Зазначається, що співрозмовники висловили занепокоєння глобальним впливом війни в Україні, в тому числі наслідками для енергетичної та продовольчої безпеки.

"Прем’єр-міністр та канцлер відзначили український народ за його непохитну хоробрість перед російською агресією. Вони підтвердили тверду підтримку Президента Володимира Зеленського та його уряду і зобов’язалися продовжувати економічну, безпекову та гуманітарну підтримку України", – заявили у Трюдо.

Today, PM Trudeau spoke with the Chancellor of Germany, Olaf Scholz. They commended the Ukrainian people for their courage in the face of Russian aggression, reiterated their support for Ukraine, and agreed to coordinate international responses in the lead-up to the #G7 Summit. — CanadianPM (@CanadianPM) May 10, 2022

Нагадаємо, минулої неділі Джастін Трюдо разом із віцепрем’єр-міністром Христею Фріланд та главою МЗС Мелані Жолі здійснив неанонсований візит до України, під час якого відвідав зруйнований російськими військами Ірпінь.