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Трюдо і Шольц домовилися посилити економічну ізоляцію Росії

Лідери країн підтвердили тверду підтримку України. 

Трюдо і Шольц домовилися посилити економічну ізоляцію Росії
Фото: t.me/Pravda_Gerashchenko

Канада та Німеччина разом працюватимуть над тим, аби посилити економічну ізоляцію Росії.

Про це під час телефонної розмови домовилися прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо та канцлер Німеччини Олаф Шольц, передає Укрінформ.

"Лідери погодилися й надалі підтримувати тісну координацію для продовження підтримки України та подальшої економічної ізоляції Росії", – розповіли за підсумками розмови в офісі глави канадського уряду.

Зазначається, що співрозмовники висловили занепокоєння глобальним впливом війни в Україні, в тому числі наслідками для енергетичної та продовольчої безпеки. 

"Прем’єр-міністр та канцлер відзначили український народ за його непохитну хоробрість перед російською агресією. Вони підтвердили тверду підтримку Президента Володимира Зеленського та його уряду і зобов’язалися продовжувати економічну, безпекову та гуманітарну підтримку України", – заявили у Трюдо.

Нагадаємо, минулої неділі Джастін Трюдо разом із віцепрем’єр-міністром Христею Фріланд та главою МЗС Мелані Жолі здійснив неанонсований візит до України, під час якого відвідав зруйнований російськими військами Ірпінь.

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