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Пентагон опублікував перелік усього, що США постачають Україні

У ньому – "джавеліни", гаубиці та дрони-камікадзе Switchblade та багато іншого озброєння.

Пентагон опублікував перелік усього, що США постачають Україні

Пентагон розіслав пресі повний перелік того, що вже поставив або збирається поставити Україні.

Список опублікував, зокрема, заступник редактора відділу національної безпеки газети Washington Post Ендрю Дегранпре.

У ньому – "джавеліни", гаубиці та дрони-камікадзе Switchblade, а також:

  • понад 7000 одиниць стрілецької зброї
  • понад 50 млн патронів
  • 75 тисяч комплектів бронежилет-каска
  • ракетні системи з лазерним наведенням
  • безпілотні катери берегової охорони
  • протипіхотні міни M18A1 Claymore
  • вибухівка C-4
  • рації
  • прилади нічного бачення, оптика, лазерні далекоміри
  • засоби радіоелектронної боротьби

Нагадаємо, сьогодні на світанку Палата представників Конгресу США підтримала законопроєкт, який передбачає виділення Україні додаткових 40 мільярдів доларів допомоги.

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