Угорщина може підтримати ембарго на постачання російської нафти за компенсацію, - ЗМІ

Єврокомісія готова запропонувати компенсацію Угорщині за підтримку ембарго на постачання російської нафти. Компенсація також має вирішити і підтримку шостого пакета санкцій в цілому.

Про це повідомило видання Politico.

За словами трьох європейських чиновників, гроші мають бути передані Будапешту в рамках нової енергетичної стратегії ЄС. Вона має бути сформульована наступного тижня.

Видання нагадало, що забезпечення підтримки Угорщиною плану блокування всього імпорту до ЄС сирого та очищеного палива з Росії має важливе значення для підтримки сильної та єдиної європейської опозиції діям Путіна.

Раніше повідомлялось, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла про прогрес у перемовинах із премʼєр-міністром Угорщини Віктором Орбаном щодо санкцій проти Росії, зокрема енергетичних.

Нагадаємо, ембарго на російську нафту має увійти в шостий санкційний пакет Європейського Союзу. Нові санкції були представлені ще минулого тижня, але голосування не було – країни проводять консультації. Передбачається поступова відмова від імпорту нафти з Росії: сирої – до шести місяців, переробленої – до кінця року.

Однак, для деяких країн планують зробити винятки: Угорщина, Словаччина та Чехія мають отримати відтермінування. На тому, щоб отримати відстрочку, наполягає і Болгарія. В інакшому випадку вона погрожує заблокувати введення ембарго на рівні ЄС. Як відомо, щоб застосувати санкції, ЄС потрібна згода всіх 27 країн-членів.

Угорщина і її знову обраний премʼєр Віктор Орбан систематично виступали проти впровадження антиросійських енергетичних санкцій. Прем'єр зазначав, що схвалення запропонованого пакета санкцій вимагатиме від його країни масштабних інвестицій в альтернативні постачання та модернізацію угорських нафтопереробних потужностей. Він попередив, що запропоновані заходи можуть також спричинити подальше зростання цін на енергоресурси.