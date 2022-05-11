Президенти Польщі та Словаччини проведуть у ЄС лобістську місію щодо України

"Особливо там, де є сумніви, чи має Україна швидко отримати цей статус", - наголосив Анджей Дуда

Президенти Польщі та Словаччини Анджей Дуда та Зузана Чапутова анонсують серію візитів до країн Західної Європи, щоб переконати їхніх лідерів надати Україні статус кандидата на членство в ЄС.

Про це йдеться на сайті глави Польщі.

Нині Дуда і Чапутова зустрілися в Братиславі. Після переговорів вони виступили на спільній прес-конференції.

"Ідея надання Україні статусу країни-кандидата до Євросоюзу є важливою. Я прийняв пропозицію Президента Зузани Чапутової провести своєрідну лобістську місію щодо України серед наших колег у країнах ЄС, у Західній Європі, особливо там, де є сумніви, чи має Україна швидко отримати цей статус. У нас немає сумнівів, що цей статус їй має бути надано якнайшвидше", - підкреслив Дуда.

За словами польського президента, він із Чапутовою намагатимуться "переконати людей, що майбутній саміт НАТО в Мадриді має ухвалити рішення про посилення присутності на східному фланзі Альянсу, тобто тут, де ця російська загроза реальна, тут, де це сильне стримування дуже потрібне".

Дуда наголосив, що "ми не маємо сумніву, що необхідно підтримувати Україну всіма можливими способами, тому ми підтримуємо Україну, у тому числі й у військовому плані, щоб українці могли максимально ефективно захищати свою країну".

Нагадаємо, як свідчать дані соціологічного опитування "Євробарометр", що було проведено в країнах ЄС у квітні, більшість громадян ЄС (66%) бачать Україну частиною європейської родини і готові її підтримувати

Президент Володимир Зеленський заявив на Міжнародній донорській конференції Україні у Варшаві, що Україні потрібен статус кандидата в члени Євросоюзу саме зараз, в умовах війни.