Португалія розслідує передачу Росії інформації про українських біженців

Російське подружжя в центрі для біженців фотографувало документи українців і допитувало їх.

Поліція Португалії провела обшук у муніципальному центрі підтримки біженців за звинуваченням у передачі Росії особистих даних українських біженців.

Про це ввечері 10 травня повідомило агентство Reuters.

Старт скандалу дала публікація газети Expresso 29 квітня, де стверджувалося, що російське подружжя з подвійним громадянством, Ігор Хашин та його дружина Юлія, фотографувало особисті документи біженців та допитувало їх про місцезнаходження членів їхніх сімей в Україні.

Expresso повідомляє, що служба безпеки Португалії уважно стежила за діяльністю Хашина з моменту анексії Криму в 2014 році. Зазначається, що міська влада Сетубала, де більшість має Комуністична партія Португалії, допомагала "співпраці" подружжя із центром для біженців.

Після публікації цієї інформації опозиційні партії закликали до відставки мера Сетубала Андре Мартінша, який, за їхніми словами, знав про зв’язки між подружжям Хашинів із російською державою.

У заяві поліції йдеться про те, що вони обшукали центр підтримки, будівлю муніципалітету та асоціацію мігрантів зі Східної Європи "Єдність", членами якої було російське подружжя. Правоохоронці вилучили документи під час розслідування передбачуваних злочинів, пов'язаних із неправомірним використанням даних та несанкціонованим доступом.

Португалія прийняла майже 36 тисяч українських біженців після вторгнення Росії 24 лютого.