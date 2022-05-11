На Харківщині ЗСУ відтіснили російські війська на відстань 10 км від кордону

Українська армія 10 травня продовжила успішний контрнаступ на північ від Харкова. У результаті російські війська вдалося відтіснити майже до російсько-українського кордону.

Про це американський Інститут вивчення війни повідомляє із посиланням на джерела в російській армії.

"Українські війська звільнили кілька міст на північ від Харкова та продовжили просування на північ від нещодавно звільненого Старого Салтова, щоб захопити кілька міст на північний схід від Харкова. Російське джерело стверджує, що українські війська просунулися в межах 10 км від російського кордону, хоча ISW не може самостійно підтвердити ці конкретні твердження", – сказано в повідомленні.

Зазначається, що російські війська з району Ізюма передислокуються на північ, щоб спробувати послабити тиск українського контрнаступу та зупинити подальше просування на північ до російського кордону.

На думку американських експертів, український контрнаступ, ймовірно, продовжуватиме відволікати російські війська та ресурси від розгортання на інші напрямки просування, де бойові дії так само загальмувалися успішною українською обороною.

"Контрнаступ перешкоджатиме можливості російської артилерії націлюватися на північно-східні околиці Харкова, потенційно дасть можливість українським силам загрожувати російським тилам власними обстрілами та подальшими атаками, і якщо українські сили зможуть далі просувати контрнаступ або російські війська сили згорнуться вздовж харківської осі й відступають далі – розірвуть російські наступальні операції навколо Ізюма", – сказано в релізі американського Інституту вивчення війни.

Нагадаємо, 10 травня підрозділи Сил оборони України звільнили 4 населені пункти Харківщини: Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак.