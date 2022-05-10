Чому Путін не оголосив нам війну? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком
Чому Путін не оголосив нам війну? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком
У повітряному бою загинув заступник командувача ВМС, полковник Ігор Бедзай
У повітряному бою загинув заступник командувача ВМС, полковник Ігор Бедзай
"Азов" розповів, як командир морпіхів намагався втекти з міста
"Азов" розповів, як командир морпіхів намагався втекти з міста
Українська армія почала застосовувати на фронті гаубиці М777
Українська армія почала застосовувати на фронті гаубиці М777
Укрзалізниця відновлює сполучення з Бородянкою
Укрзалізниця відновлює сполучення з Бородянкою
Активіст повідомив, що у берлінському Трептов-парку рашисти нібито напали на Наталку Мосейчук
Активіст повідомив, що у берлінському Трептов-парку рашисти нібито напали на Наталку Мосейчук
"Холодноярці" влаштували незвичний військовий "парад" - на трофейних російських танках
"Холодноярці" влаштували незвичний військовий "парад" - на трофейних російських танках
Євробачення-2022: солодкі конфронтації
Євробачення-2022: солодкі конфронтації
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські окупанти продовжили обстрілювати мирні оселі Харківщини, - Синєгубов

Також окупанти залишають розтяжки, на яких підриваються мирні мешканці.

Російські окупанти продовжили обстрілювати мирні оселі Харківщини, - Синєгубов
Фото: Fcebook/Олег Синєгубов

У Харківському районі сьогодні було поранено шість осіб, ще двох госпіталізували в самому Харкові. У Лозівському та Ізюмському районах двоє постраждалих, а у Куп'янському районі загинула одна людина. 

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

“Небезпеку несуть не лише обстріли. Відступаючи, російські окупанти залишають після себе смертельні пастки. У нещодавно звільнених Циркунах на російській розтяжці підірвалися дві мирні мешканки”, - повідомив Синєгубов.

Він попросив жителів області перебувати по можливості в укриттях, не виходити на вулицю без нагальної потреби навіть коли немає сигналу тривоги. 

Синєгубов закликав не поспішати повертатися у звільнені населені пункти та не відвідувати місця, які не перевірили піротехніки та ЗСУ. 

Нагадаємо, Підрозділи Сил оборони України звільнили 4 населені пункти Харківщини - Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак.

У тимчасово окупованому Ізюмі на Харківщині з-під завалів п’ятиповерхового будинку, зруйнованого ще на початку березня, дістали тіла 44 загиблих цивільних.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також