Російські окупанти продовжили обстрілювати мирні оселі Харківщини, - Синєгубов

Також окупанти залишають розтяжки, на яких підриваються мирні мешканці.

У Харківському районі сьогодні було поранено шість осіб, ще двох госпіталізували в самому Харкові. У Лозівському та Ізюмському районах двоє постраждалих, а у Куп'янському районі загинула одна людина.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

“Небезпеку несуть не лише обстріли. Відступаючи, російські окупанти залишають після себе смертельні пастки. У нещодавно звільнених Циркунах на російській розтяжці підірвалися дві мирні мешканки”, - повідомив Синєгубов.

Він попросив жителів області перебувати по можливості в укриттях, не виходити на вулицю без нагальної потреби навіть коли немає сигналу тривоги.

Синєгубов закликав не поспішати повертатися у звільнені населені пункти та не відвідувати місця, які не перевірили піротехніки та ЗСУ.

Нагадаємо, Підрозділи Сил оборони України звільнили 4 населені пункти Харківщини - Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак.

У тимчасово окупованому Ізюмі на Харківщині з-під завалів п’ятиповерхового будинку, зруйнованого ще на початку березня, дістали тіла 44 загиблих цивільних.