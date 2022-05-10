Палата представників США планує виділити Україні майже 40 млрд доларів допомоги, - Арахамія

Палата представників США має намір найближчим часом затвердити оновлений пакет допомоги Україні на 39,8 млрд доларів.

Про це повідомив голова фракції “Слуга народу” Давід Арахамія.

“Наші союзники не сумніваються в нашій перемозі та готові надати для неї все необхідне”, - повідомив Арахамія.

Він додав що такий безпрецедентний рівень підтримки дуже швидко змінить ситуацію на полі бою, і героїзм наших захисників буде підкріплений передовим обладнанням та озброєнням.

Голова фракції “Слуга народу” подякував уряду й народу США за підтримку.

Нагадаємо, вчора, 9 травня, президент США Джо Байден підписав закон про надання допомоги Україні у війні з Росією. Президент України Володимир Зеленський подякував Байдену за підписання закону про ленд-ліз, а сьогодні очільник Офісу президента України Андрій Єрмак розповів, що означає для України Закон про ленд-ліз для України.