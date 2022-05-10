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Палата представників США планує виділити Україні майже 40 млрд доларів допомоги, - Арахамія

Оновлений пакет допомоги може бути затверджений найближчим часом.

Палата представників США планує виділити Україні майже 40 млрд доларів допомоги, - Арахамія
Фото: Анна Стешенко

Палата представників США має намір найближчим часом затвердити оновлений пакет допомоги Україні на 39,8 млрд доларів.

Про це повідомив голова фракції “Слуга народу” Давід Арахамія.

“Наші союзники не сумніваються в нашій перемозі та готові надати для неї все необхідне”, - повідомив Арахамія. 

Він додав що такий безпрецедентний рівень підтримки дуже швидко змінить ситуацію на полі бою, і героїзм наших захисників буде підкріплений передовим обладнанням та озброєнням.

Голова фракції “Слуга народу” подякував уряду й народу США за підтримку. 

Нагадаємо, вчора, 9 травня, президент США Джо Байден підписав закон про надання допомоги Україні у війні з Росією. Президент України Володимир Зеленський подякував Байдену за підписання закону про ленд-ліз, а сьогодні очільник Офісу президента України Андрій Єрмак розповів, що означає для України Закон про ленд-ліз для України.

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