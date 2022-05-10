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СБУ підозрює у держзраді депутата райради на Сумщині

Спецслужба вважає, що він активно допомагав ворогу та закликав громадян переходити на бік загарбників.

СБУ підозрює у держзраді депутата райради на Сумщині
Фото: Пресслужба СБУ

СБУ викрила депутата райради в Охтирському районі Сумщини на держзраді під час тимчасової окупації Тростянця.

Про це повідомила пресслужба ГУ СБУ у Сумській області. 

“За даними досудового слідства, під час окупації Тростянця посадовець за власної ініціативи налагодив контакт з офіцерами збройних сил рф та запропонував свою допомогу та сприяння”, - повідомили в СБУ.

В спецслужбі уточнили, що затриманий забезпечував ворога харчуванням та предметами першої необхідності, безперебійним енергопостачанням до місць дислокації, допомагав орієнтуватись на місцевості. 

Також, за даними СБУ, він закликав у інтернеті мешканців Охтирщини підтримувати дії окупантів.

Правоохоронці затримали депутата, йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 110 та ч. 2 ст. 111 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. 

СБУ перевіряє інформацію щодо можливої причетності до державної зради інших посадовців районної ради.

Нагадаємо, СБУ затримала колишнього директора "Херсонкомунтранссервісу" Павла Ткаченка. Його звинувачують у державній зраді. 

Раніше у Харкові співробітники контррозвідки СБУ затримали майора місцевого управління поліції, який передавав ФСБ розвіддані.

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