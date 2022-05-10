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Гайдай про ситуацію на Луганщині: жителі без світла, води, газу, під ворожими обстрілами

Тривають бої навколо Попасної, гаряче у Білогорівці.

Гайдай про ситуацію на Луганщині: жителі без світла, води, газу, під ворожими обстрілами
Фото: .facebook.com/sergey.gaidai.loga

В Луганській області окупанти обстрілюють населені пункти, важливі автошляхи та комунікації. У частині сіл немає води, світла, газу. 

Про ситуацію в краї розповів керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Рашисти продовжують обстрілювати надважливу для нас дорогу Лисичанськ-Бахмут. Поки чекаємо, маємо надію за декілька днів завезти гуманітарні вантажі для тих, хто залишився, а це більше 40 тисяч мешканців", - повідомив Гайдай.

За його словами, також тривають бої навколо Попасної, гаряче у Білогорівці. "Наші захисники продовжують полювати на росіян, які перейшли на наш берег - зачистка триває. Досі тривають бої у Рубіжному та Воєводівці, але наша оборона стабільна", - розповів очільник області.

За інформацією Сергія Гайдая, Луганщина залишилася без комунікацій, сьогодні окупанти перебили магістральний газопровід. В результаті зникли світло, вода і газ. Тривають роботи над відновленням мобільного зв'язку.

"Евакуація досі неможлива. Ризикувати ми не можемо. Щойно наші захисники відкинуть рашистів від дороги на відстань, з якої ті не зможуть гатити по "шляху життя", евакуація поновиться", - запевнив керівник ОВА.

Нагадаємо, 10 травня росармія вчергове вдарила артилерією та системами залпового вогню по Сєвєродонецьку. Тут перебили магістральний газопровід. Згодом Оператор ГТСУ повідомив, що через дії окупантів Україна припинить з 11 травня транзит газу через станції на Луганщині.

Також стало відомо, що російські окупанти вивозять з Кремінної до РФ обладнання з лікарень та шкіл.

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