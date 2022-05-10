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12 ворожих атак відбили українські захисники на Донецькому та Луганському напрямках, - УОС

Знищили техніку і живу силу противника.

12 ворожих атак відбили українські захисники на Донецькому та Луганському напрямках, - УОС
Фото: скріншот відео

Упродовж 10 травня українські захисники відбили 12 атак російських окупантів на Донецькому та Луганському напрямках.

Про це повідомили в угрупованні Об'єднаних сил.

"Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам. Зокрема українські захисники знищили 12 танків, 4 артилерійські системи, 19 одиниць бойової броньованої техніки, 2 одиниці спеціальної інженерної техніки та 7 автомобілів ворога", - розповіли військові.

Також підрозділи ППО збили один ворожий гелікоптер Мі-24 і три безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

Нагадаємо, 10 травня троє жителів Донеччини загинули від російських обстрілів. А Сєвєродонецьк внаслідок обстрілу окупантів залишився без газу.

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