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Через дії окупантів Україна припинить з 11 травня транзит газу через станції на Луганщині, - Оператор ГТСУ

Для виконання транзитних зобов’язань перед європейськими партнерами відбудеться тимчасове перенесення потужностей "Сохранівки" на фізичну точку з’єднання "Суджа".

Через дії окупантів Україна припинить з 11 травня транзит газу через станції на Луганщині, - Оператор ГТСУ
Фото: tsoua.com

З 11 травня Україна змушена припинити транзит газу через станції Луганщини, які опинилися на тимчасово окупованій Росією території.

Про це повідомили в пресслужбі Оператора ГТСУ.

"Дії окупантів унеможливили подальше транспортування газу через ГВС "Сохранівка" та прикордонну компресорну станцію (КС) "Новопсков", що знаходяться на тимчасово окупованій території України. Наразі ОГТСУ не може здійснювати оперативно-технологічний контроль за КС "Новопсков" та іншими активами, розташованими на контрольованих рф територіях", - йдеться в повідомленні пресслужби.

Фото: Пресслужба Оператора ГТС України

В Оператора ГТС наголосили - втручання загарбників у технологічні процеси, зміни режимів роботи об’єктів ГТС, включно з несанкціонованими відборами газу з транзитного потоку, поставили під загрозу стабільність та безпеку роботи всієї української газотранспортної системи. 

"Для виконання транзитних зобов’язань перед європейськими партнерами  у повному обсязі та згідно з умовами договору можливий тимчасовий перенос недоступних потужностей із фізичної точки з’єднання "Сохранівка" на фізичну точку з’єднання "Суджа", яка знаходиться на контрольованій Україною території", - зазначили в компанії.

Нагадаємо, вдень 10 травня російська армія вчергове вдарила артилерією та системами залпового вогню по Сєвєродонецьку. Було перебито магістральний газопровід.

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