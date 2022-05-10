Поліція розслідує близько 10 800 військових злочинів РФ в Україні

До збору доказів злочинів російських військових залучено фахівців із Франції, Литви та Польщі.

Українська поліція розслідує близько 10 800 військових злочинів, скоєних в Україні російськими військовослужбовцями.

Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко під час брифінгу у Бородянці.

За його словами, у звільнених від окупантів населених пунктах посилено поліцейську присутність, виведено додаткові мобільні та піші патрулі поліції.

"Кожен поліцейський, особливо це стосується областей, які були тимчасово окуповані, практично всі залишилися на своїх робочих місцях і виконували свої функції до останнього. І я впевнений, що так буде й надалі", – наголосив голова Нацполіції.

Він додав, що поліцейські останніми залишають окуповані території, оскільки допомагають людям евакуюватись у безпечні райони.

До збору доказів жорстоких злочинів російських окупантів залучено фахівців із Франції, Польщі та Литви.

Нагадаємо, голова МЗС ФРН Анналена Бербок заявила про те, що Німеччина надасть Україні повну підтримку у розслідуванні воєнних злочинів, які вчинили російські військові.