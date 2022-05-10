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​Німеччина надасть Україні повну підтримку в розкритті воєнних злочинів РФ: політично, фінансово і кадрово, - Бербок

"Ніхто не має думати, що може вчиняти злочини без наслідків", - наголосила очільниця німецького МЗС.

​Німеччина надасть Україні повну підтримку в розкритті воєнних злочинів РФ: політично, фінансово і кадрово, - Бербок
Фото: Twitter/Außenministerin Annalena Baerbock

Німеччина надасть Україні повну підтримку в розслідуванні воєнних злочинів, які вчинили військові РФ.

Про це заявила під час відвідин Бучі міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок, передає Deutsche Welle.

У своєму Twitter Бербок наголосила, що підтримка в розслідуванні російських злочинів буде всебічною.

"Ми збиратимемо докази як міжнародна спільнота. Я запевнила генеральну прокурорку України Ірину Венедіктову у повній підтримці Німеччиною розкриття воєнних злочинів: політично, фінансово та кадрово", - підкреслила глава МЗС Німеччини.

Бербок додала, що Німеччина докладе всіх зусиль, аби забезпечити справедливість у розслідуванні злочинів РФ.

"...Це могло статися з ким завгодно. Це могла бути моя сім'я, мої сусіди. Свавілля приголомшливе. Ми не можемо забрати біль у тих, хто вижив, але ми можемо зробити все можливе, щоб забезпечити справедливість: ніхто не має думати, що може вчиняти злочини без наслідків", - сказала глава німецького МЗС.

Нагадаємо, Анналена Бербок 10 травня прибула з візитом до України. Вона відвідує Бучу – місто на Київщині, понищене російськими окупантами.

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