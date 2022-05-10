В Україні звільнили від окупантів 1003 населені пункти, – Офіс президента

Станом на зараз в Україні звільнили від окупантів 1003 населені пункти. На цих територіях розгорнута робота гуманітарних штабів, обласних військових адміністрацій та ДСНС, повідомив на брифінгу заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Розмінували 224 пункти. Поліція відновила роботу майже в 600 містах і селах.

"Органи місцевого самоврядування запрацювали в 70%, автомобільне сполучення відновлено на 70%, залізничне – на 42%", – повідомив Тимошенко.

Газопостачання відновили в 650 населених пунктах, електроенергію – у 83% звільнених територій, постачання води – в 60%. АЗС запрацювали в 49%, мобільний звʼязок – у 720. Укрпошта відновила роботу в 800 населених пунктах.

Нагадаємо, 7 травня відновили залізничне сполучення Ірпеня із Києвом – на вокзал столичного передмістя прибула перша електричка. Ірпінь також увійшов до тих населених пунктів, які на 100% поверхнево опрацювали сапери. Але підозрілі предмети не можна чіпати руками.

У квітні від окупантів українські захисники звільнили ряд населених пунктів Харківщини, зокрема Руську Лозову, звідки ворог обстрілював сам Харків.