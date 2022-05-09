Мер міста Ірпінь, що розташоване біля Києва, Олександр Маркушин повідомив, що територія населеного пункту на 100% "поверхнево опрацьована" саперами.
Про це мер заявив у Telegram.
На відео він показав, скільки "подарунків" залишили окупанти в Ірпені.
"Ці всі боєприпаси були знайдені на нашій території. Їх хлопці по розмінуванню зібрали та далі будуть знищувати. Це катапульта з російського літака", - сказав мер.
Також він зазначив, що якщо місцеві жителі виявлять такі підозрілі предмети, то в жодному разі не можна чіпати їх руками.
Нагадаємо, що 8 травня голова уряду Канади Джастін Трюдо приїхав в Ірпінь біля Києва.
А 7 травня відновлено залізничне сполучення Ірпеня із Києвом, перша електричка прибула на вокзал столичного передмістя.