Але підозрілі предмети не можна чіпати руками.

Мер міста Ірпінь, що розташоване біля Києва, Олександр Маркушин повідомив, що територія населеного пункту на 100% "поверхнево опрацьована" саперами.

Про це мер заявив у Telegram.

На відео він показав, скільки "подарунків" залишили окупанти в Ірпені.

"Ці всі боєприпаси були знайдені на нашій території. Їх хлопці по розмінуванню зібрали та далі будуть знищувати. Це катапульта з російського літака", - сказав мер.

Також він зазначив, що якщо місцеві жителі виявлять такі підозрілі предмети, то в жодному разі не можна чіпати їх руками.

Нагадаємо, що 8 травня голова уряду Канади Джастін Трюдо приїхав в Ірпінь біля Києва.

А 7 травня відновлено залізничне сполучення Ірпеня із Києвом, перша електричка прибула на вокзал столичного передмістя.