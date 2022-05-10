Очільник Офісу президента України Андрій Єрмак розповів, що означає для України Закон про ленд-ліз для України або ж S. 3522, підписаний Президентом США Джо Байденом 9 травня.

“Хочу розповісти декілька деталей, що він означає для України як з військової, так і з дипломатичної сторони”, – зазначив він.

Закон передбачає укладання міжурядових договорів про передачу в оренду або в борг з відстроченою оплатою за використання озброєнь з асортименту військово-промислового комплексу США.

Співробітництво в рамках ленд-лізу регулюватиметься міжурядовими договорами, деталі яких будуть оприлюднені. Акт розрахований на 2022 та 2023 роки.

“Ми отримаємо високотехнологічну та ефективну зброю, поставки якої супроводжуватимуться навчанням наших бійців ЗСУ. І головне – закон про ленд-ліз дозволяє Президенту США не узгоджувати допомогу щоразу з Конгресом. Це значно пришвидшить отримання озброєнь та іншої необхідної нам допомоги”, – йдеться у повідомленні.Єрмак, що ленд-ліз – це не лише про зброю.

“Це допомога тим, що потрібно для перемоги України. Якщо згадати історію Другої світової війни, то окрім танків та літаків США направляли в СРСР верстати, локомотиви, бронесталь, консерви. Зараз, так само, окрім озброєнь можлива й інша допомога, включно з необхідними нам матеріалами, які ми узгодимо”, – сказав Єрмак.

Ленд-ліз передбачає розгортання військових, логістичних та промислових потужностей, як в США, так і в Україні.

Американський ОПК запустить виробництво нової техніки та зброї для наших потреб.

“Треба розуміти, що ми отримуємо доступ до ресурсів, щоб мати можливість перемогти росію у війні за Свободу. Ми будемо формувати перелік потреб, зокрема зброї, яка необхідна нам, а також співпрацювати з американськими союзниками щодо її постачання. І ми точно розширимо арсенал сучасних озброєнь та кількість воїнів, які будуть володіти цією зброєю. Армія стане ще сильніша, а перемога – ближча”, – підсумував очільник ОПУ.

Нагадаємо, закон про ленд-ліз для захисту демократії в Україні від 2022 року прискорить передачу критично важливого військового озброєння та інших життєво необхідних матеріалів в Україну без бюрократії. Де-факто він дозволяє давати в оренду обладнання.

Ленд-ліз уперше було ухвалено в 1941 році. За цієї системою Штати передавали союзникам у війні ключові боєприпаси, техніку, продовольство та нафтопродукти. Вона передбачала передачу в безкоштовне користування необхідного військового майна, яке після війни, за потреби, повертали в США. Якщо майно було знищене, то за нього не платили.

Докладно про цю програму читайте в матеріалі LB.ua "Ленд-ліз для України: США йдуть на надзвичайний крок у постачанні озброєнь".