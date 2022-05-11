За минулу добу у Донецькій області росіяни зруйнували 45 цивільних об’єктів – є загиблі та поранені.
Окупанти обстріляли п’ять населених пунктів. Руйнувань зазнали житлові будинки, підприємство, адмінбудівля, об’єкти життєзабезпечення, повідомили в обласній поліції.
"Упродовж минулої доби російські війська вдарили по таких населених пунктах – Маріуполь, Авдіївка, Сіверськ, Бахмут, Костянтинівка", – сказано в повідомленні.
У поліції інформують, що ворог обстрілював мирне населення з авіації, танків, важкої артилерії.
Поліцейські розпочали досудові розслідування за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Правоохоронці закликали громадян дотримуватися комендантської години, не виїжджати самостійно неперевіреними маршрутами – ворог розстрілює цивільні авто.
Також поліція наголошує:
- не піднімайте невідомі предмети та не чіпайте нерозірвані снаряди. Викликайте піротехніків за телефоном 101;
- будьте обережні, в захоплених населених пунктах загарбники займаються мародерством, відбирають транспорт;
- окупант масово розповсюджує фейки, тож довіряйте виключно офіційним джерелам інформації.