​Дотиснути режим Путіна та перейти на рейки розвитку. Як це зробити?
​Дотиснути режим Путіна та перейти на рейки розвитку. Як це зробити?
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Чому Путін не оголосив нам війну? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком
Чому Путін не оголосив нам війну? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком
Укрзалізниця відновлює сполучення з Бородянкою
Укрзалізниця відновлює сполучення з Бородянкою
Активіст повідомив, що у берлінському Трептов-парку рашисти нібито напали на Наталку Мосейчук
Активіст повідомив, що у берлінському Трептов-парку рашисти нібито напали на Наталку Мосейчук
"Україна змінила свої цілі у війні з Росією", – Кулеба
"Україна змінила свої цілі у війні з Росією", – Кулеба
Леонід Кравчук: «Моя найбільша помилка – те, що я вірив Росії»
Леонід Кравчук: «Моя найбільша помилка – те, що я вірив Росії»
Помер перший президент України Леонід Кравчук
Помер перший президент України Леонід Кравчук
У трьох областях змінили час комендантської години
У трьох областях змінили час комендантської години
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти на Донеччині знищили 45 цивільних об'єктів за добу, є загиблі й поранені

Ворог обстрілював мирне населення з авіації, танків, важкої артилерії.

За минулу добу у Донецькій області росіяни зруйнували 45 цивільних об’єктів – є загиблі та поранені. 

Окупанти обстріляли п’ять населених пунктів. Руйнувань зазнали житлові будинки, підприємство, адмінбудівля, об’єкти життєзабезпечення, повідомили в обласній поліції.

"Упродовж минулої доби російські війська вдарили по таких населених пунктах – Маріуполь, Авдіївка, Сіверськ, Бахмут, Костянтинівка", – сказано в повідомленні.

У поліції інформують, що ворог обстрілював мирне населення з авіації, танків, важкої артилерії.

Поліцейські розпочали досудові розслідування за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці закликали громадян  дотримуватися комендантської години, не виїжджати самостійно неперевіреними маршрутами – ворог розстрілює цивільні авто.

Також поліція наголошує:

  • не піднімайте невідомі предмети та не чіпайте нерозірвані снаряди. Викликайте піротехніків за телефоном 101;
  • будьте обережні, в захоплених населених пунктах загарбники займаються мародерством, відбирають транспорт;
  • окупант масово розповсюджує фейки, тож довіряйте виключно офіційним джерелам інформації.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також