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За добу ЗСУ знищили 350 військових РФ, 17 танків і 2 вертольоти

Найбільших втрат ворог зазнав на Новопавлівському, Курахівському та Сєвєродонецькому напрямках.

За добу ЗСУ знищили 350 військових РФ, 17 танків і 2 вертольоти

Генеральний штаб Збройних сил України оновив статистику втрат російських окупаційних військ в Україні. Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Новопавлівському, Курахівському та Сєвєродонецькому напрямках.

За оперативними даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 11 травня орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 26350 (+350) осіб ліквідовано,
  • танків – 1187 (+17),
  • бойових броньованих машин – 2856 (+48),
  • артилерійських систем – 528 (+9),
  • РСЗВ – 185 (+0),
  • засоби ППО – 87 (+0),
  • літаків – 199 (+0),
  • гелікоптерів – 160 (+2),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 390 (+10),
  • крилаті ракети – 94 (+0),
  • кораблі/катери – 12 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 1997 (+17),
  • спеціальна техніка – 41 (+0).

Раніше у командуванні Повітряних сил повідомляли про знищення за добу 4 російські безпілотники та одного вертольота.

У ранковому зведенні Генштабу йшлося, що минулої доби на території Донеччини та Луганщини українська армія знищила 12 танків, 4 артилерійські системи, 19 одиниць бойової броньованої техніки, 7 автомобілів та 2 одиниці спеціальної інженерної техніки противника.

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