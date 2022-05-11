Генеральний штаб Збройних сил України оновив статистику втрат російських окупаційних військ в Україні. Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Новопавлівському, Курахівському та Сєвєродонецькому напрямках.
За оперативними даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 11 травня орієнтовно склали:
- особового складу – близько 26350 (+350) осіб ліквідовано,
- танків – 1187 (+17),
- бойових броньованих машин – 2856 (+48),
- артилерійських систем – 528 (+9),
- РСЗВ – 185 (+0),
- засоби ППО – 87 (+0),
- літаків – 199 (+0),
- гелікоптерів – 160 (+2),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 390 (+10),
- крилаті ракети – 94 (+0),
- кораблі/катери – 12 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 1997 (+17),
- спеціальна техніка – 41 (+0).
Раніше у командуванні Повітряних сил повідомляли про знищення за добу 4 російські безпілотники та одного вертольота.
У ранковому зведенні Генштабу йшлося, що минулої доби на території Донеччини та Луганщини українська армія знищила 12 танків, 4 артилерійські системи, 19 одиниць бойової броньованої техніки, 7 автомобілів та 2 одиниці спеціальної інженерної техніки противника.