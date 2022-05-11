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Росіяни обстріляли обласну школу-інтернат у Гірському, – Гайдай

10 травня ворог 15 разів відкривав вогонь по житлових кварталах та інфраструктурі Луганщини. 

Росіяни обстріляли обласну школу-інтернат у Гірському, – Гайдай
Фото: t.me/luhanskaVTSA

Росіяни відкрили вогонь по Гірському. Є потрапляння в будівлю обласної спеціальної школи, де навчались діти з особливими потребами. 

Про це вранці 11 травня повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Заклад із сучасним ремонтом та новим обладнанням. Був – "завдяки" росіянам. На щастя, вихованців школи ми заздалегідь евакуювали", – написав Сергій Гайдай.

За його словами, протягом 10 травня ворог 15 разів відкривав вогонь по житлових кварталах та інфраструктурі області. 

Так, у Сєвєродонецьку пошкоджено магістральний газопровід – місто залишилось без блакитного палива. Другу добу немає й світла.

"У Врубівці – шість житлових будинків, а також будинок культури. У Рубіжному – три багатоповерхівки, у Лисичанську – дві. У Сєвєродонецьку – будівля готелю та багатоповерхівка", – додав Гайдай.

Фото: Луганська ОВА

Напередодні Гайдай розповів, що окупанти вивозять у РФ обладнання з лікарень та шкіл Кремінної.

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