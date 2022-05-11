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За минулу добу ЗСУ збили 4 російські безпілотники та один вертоліт

Країна в очікуванні "символічного 200-го літака" російських окупантів".

За минулу добу ЗСУ збили 4 російські безпілотники та один вертоліт
ударний вертоліт Мі-24
Фото: wikipedia

Учора Повітряні Сили та Сухопутні війська ЗСУ знищили 4 російські безпілотники типу "Орлан-10" та один вертоліт Мі-24.

Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.

"10 травня протиповітряною обороною Сухопутних військ та Повітряних Сил уражено чотири БпЛА "Орлан-10" російських окупантів. А бригада десантно-штурмових військ Збройних Сил України знищила ворожий вертоліт Мі-24. Загалом – п’ять повітряних цілей", – сказано в повідомленні.

Авіація Повітряних Сил на різних напрямках продовжує завдавати ворогу вогневих ударів з повітря, підтримуючи бойові дії наземних військ.

У Повітряних силах визнали, що, як і вся Україна, чекають "символічного 200-го літака російських окупантів".

"Змушені визнати, поки що немає. Самі чекаємо, бо не залітають нацисти під пекельний вогонь наших ЗРВ. Навіть повітряний парад відмінили на побєдобєсіє. Бережуть московити техніку!", – зауважили у командуванні ПС.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що минулої доби на території Донеччини та Луганщини українська армія знищила 12 танків, 4 артилерійські системи, 19 одиниць бойової броньованої техніки, 7 автомобілів та 2 одиниці спеціальної інженерної техніки противника.

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