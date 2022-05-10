Росія атакує одеситів фейками про відсутність питної води після обстрілів, - Братчук

Російські окупанти поширюють серед жителів Одеси фейки про відсутність води після обстрілів.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Після декількох днів шалених ракетних атак на Одесу та наш регіон ворог відійшов. Але намагається тиснути на нас психологічно. Знову закидає чергові фейки - зараз нібито про проблеми з питною, технічною водою. І говорить про те, що після обстрілів води в Одесі не буде. Над цим працюють російські інформаційно-психологічні підрозділи спецоперацій. Працюють, щоб посилити нас у паніці, скинути нас у хаос і щоби ми перестали довіряти нашим ЗСУ", - підкреслив Братчук.

В міській раді Одеси розповіли, що таку недостовірну інформацію про "нібито масштабні відключення води" поширюють у групах в соцмережах, чатах.

"Одесити залюбки читають сумнівні та ворожі телеграм канали, а потім із швидкістю світла розсилають повідомлення всім своїм знайомим, у будинкові чати. Вкотре нагадуємо, що цим ви шкодите собі та близьким. Довіряйте лише офіційним джерелам", - наголосили в міськраді.

Мерія Одеси за фактом розповсюдження таких фейків уже звернулася до Служби безпеки України.

Влада міста наголосила, що підстав для паніки немає.

"Підприємство забезпечене усім необхідним та працює у штатному режимі. Наполегливо просимо вас, перевіряйте сумнівну інформацію на нашому сайті", - наголосили в Одеській міськраді.

Нагадаємо, ввечері 9 травня російська армія вдарила по Одесі сімома ракетами, які влучили у два об'єкти цивільної інфраструктури; загинула людина.

Раніше в Центрі протидії дезінформації повідомили, що роспропаганда поширює фейк про "епідемію туберкульозу" в ЗСУ. Неправдиву інформацію тиражують для того, щоб деморалізувати і посіяти паніку серед військових.