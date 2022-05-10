Зловмисники збирали інформацію про посвідчення водіїв на фішингових сайтах, - Держспецзв’язку

Фішингові ресурси, зовні схожі на офіційний сайт з надання сервісних послуг, зловмисники рекламували у соцмережах.

Під виглядом перевірки посвідчення водія шахраї здійснювали незаконний збір даних про серію та номер посвідчень.

Про це повідомили у Держспецзв’язку.

“Імовірно, в подальшому, зловмисники планували виготовлення підроблених водійських документів з оригінальними серійними номерами, аби вони перевірялись у базах даних”, - йдеться у повідомленні.

В Держспецзв’язку уточнили, що інші вкладки та сторінки на фішингових сайтах були неактивними.

Правоохоронці вилучили з незаконного обігу базу даних, яка містила близько тисячі водійських посвідчень. Також була заблокована робота 5 фішингових вебресурсів.

Як раніше повідомлялось, 8 травня були помічені проблеми у роботі сайту Укрзалізниці, зокрема під час купівлі квитків. У компанії пояснили, що причиною цьому стали масовані кібератаки.

Перед тим стало відомо, що кіберзлочинці масово розсилають нові небезпечні листи для викрадення даних і “лякають” хімічною атакою.