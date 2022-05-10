Троє жителів Донеччини загинули від російських обстрілів, - Кириленко

10 травня внаслідок обстрілів російських окупантів загинули троє жителів Донеччини.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, нещастя трапилися в Мар’їнці, Авдіївці та Калиновому.

"Ще троє людей дістали поранення. Також вдалося уточнити інформацію щодо 4 загиблих та 8 поранених у Костянтинівці. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі", - додав Кириленко.

Фото: Telegram/Павло Кириленко

Нагадаємо, 9 травня внаслідок ворожих обстрілів 6 осіб отримали поранення.

В Авдіївці ввечері 9 травня та сьогодні зранку тривали артилерійські обстріли, були прямі влучання у багатоповерхівки. Вночі ворог наніс два авіаційні удари.